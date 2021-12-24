Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара», как передает ТАСС, отменили за полторы минуты до старта

Источники говорят, что сработала автоматика из-за сбоя в наземном комплексе на космодроме Плесецк. Сейчас госкомиссия решает вопрос о возможности запуска ракеты завтра. Новейшую ракету «Ангара» до этого запускали всего дважды – в 2014 и прошлом годах. С ее помощью собираются осваивать Луну.

