RT: Представитель компании Facebook заявил в суде о возможном обратном эффекте для России

Представитель компании Facebook, по сведениям телеканала RT, заявил в суде о возможном обратном эффекте для России. По словам источника, в американской корпорации отметили, что практику с оборотными штрафами могут применить в отношении российских компаний, которые выступают ответчиками в иностранных судах.

Мировой суд в Москве сегодня назначил Facebook оборотный штраф в размере почти 2 миллиардов рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Незадолго до этого суд оштрафовал американскую корпорацию Google по тому же поводу более чем на 7 миллиардов рублей.