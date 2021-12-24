Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном

По его словам, Ереван в этом заинтересован, – передает ТАСС. Лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в Петербурге 28-го декабря в рамках неформального саммита СНГ. В прошлом году в результате военных действий контроль над спорной территорией, Нагорным Карабахом, перешел от Армении к Азербайджану.