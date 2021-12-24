Жителя Красноярска обвинили в вандализме после того, как он опрокинул урну с мусором на мемориале героев войны

Жителя Красноярска обвинили в вандализме после того, как он опрокинул урну с мусором на мемориале в честь героев войны. Согласно материалам уголовного дела, экспертиза показала, что у фигуранта имеется психическое заболевание, в связи с чем ему могут назначить принудительное лечение, – передает сетевое издание «Тайга.инфо».

Ранее сегодня Мосгорсуд назначил 4 года колонии 19-летнему Матвею Юферову из-за того, что студент, по данным следствия, помочился в парке на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

