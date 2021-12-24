Церковный суд в Оренбурге рассмотрит вопрос о лишении сана священника, признанного виновным в педофилии

Об этом сообщили сегодня в региональной епархии. Дата суда пока не названа. Бывший настоятель Саракташской обители Николай Стремский сегодня был признан виновным в изнасилованиях и других преступлениях против взятых на воспитание детей. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы. Всего на попечении священника было около 70 детей. Он был удостоен ордена «Родительская слава».