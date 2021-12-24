Суд в Петербурге обязал радиостанцию «Эхо Москвы» выплатить 1 миллион рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина

Согласно решению, с писателя и публициста Виктора Шендеровича требуют 100 тысяч рублей за его высказывания о Пригожине в эфире передачи «Особое мнение», – передает агентство Интерфакс. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не только обжалует решение о штрафе, но также обратится в Высшую квалификационную комиссию судей с жалобой на заведомо неправомерное решение суда.