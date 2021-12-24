В Чечне за сутки пропали более 17 родственников тех, кто критикует главу республики Рамзана Кадырова, – сообщает «Радио Свобода*». Похищенные могут подвергаться пыткам. Оппозиционном блогерам, которые проживают за границей, приходят анонимные угрозы и требования прекратить высказывания в обмен на жизнь родных. Первым о похищениях сообщил живущий в Швеции чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

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