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Эксклюзив Эха 20:01, 24 декабря 2021

Герман Клименко считает все более вероятным уход из России компаний Google и Facebook

Глава совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что уход компаний Google и Meta (Facebook) из России становится вероятнее после назначения им оборотных штрафов. Как он сказал в интервью «Эху Москвы», оборотный штраф для Google является точкой невозврата.

«Уход Google и Фейсбука становится вероятнее, потому что при переходе в деньги, выяснилось, что решение принимать теперь надо Google и Фейсбуку, а не Роскомнадзору. Их неожиданно поставили в позицию, что им делать. Потому что денежная ответственность — это не политическая история. Они действительно в мире аккуратно относятся к именно таким финансовым спорам, и инвесторы это понимают, и акционеры», — сказал он.

Сложно предсказать, по словам Клименко, как поведет себя Google и Фейсбук, потому что в их объеме эти платежи мизерные, но в истории, когда Google заплатил 450 млн рублей штрафа за то, что он не давал ставить на андроиды продукцию Яндекс, они были вынуждены заплатить и разрешить. «Сама плата штрафа предусматривает признание проблемы, которую надо решать. Поэтому перед ними сейчас стоит серьезный вопрос, который они могут либо затянуть, как обычно это делают: Google л в Европе судился лет пять, но в конце концов заплатили. Возможно они также себя поведут в России, сложно сказать. Но то, что это сейчас такая точка невозврата, этап в отношениях между зарубежными компаниями и Россией в борьбе за локализацию законодательства пройден, и теперь вопрос – что делать – стоит не перед Роскомнадзором, а перед компаниями и в их ответных действиях», — отметил эксперт.

Клименко отметил, что в случае ухода IT-гигантов из России они заявят, что перестают обслуживать пользователей страны, россияне будут регистрироваться не как граждане России или пользоваться VPN.


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