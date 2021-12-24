В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Украины из-за инцидента во Львове

Ночью в ограждение генконсульства неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. Украинские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Российская сторона заявила решительный протест и подчеркнула, что этот инцидент является прямым нарушением Венской конвенции, – передает ТАСС.