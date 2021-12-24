Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом, – сообщили в его пресс-службе. Сегодня он сдал положительный тест. Симптомы легкие, общее состояние хорошее. 81-летний патриарх ранее был полностью вакцинирован. В ноябре он перенес операцию стентирования.