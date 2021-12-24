Мэр Елабуги в Татарстане извинился за то, что назвал непривитых от коронавируса пенсионеров врагами

Глава города Рустем Нуриев сказал, что его эмоциональные слова исказили истинный смысл его же переживаний. В своем Инстаграме чиновник объяснил ситуацию тревогой за горожан. В то же время местные СМИ передают, что так мэр отозвался о тех, кто приходит к нему на прием. В общественной организации «Ветераны России» сказали, что пожалуются на градоначальника в Генпрокуратуру.