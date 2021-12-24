Уровень доверия президенту Владимиру Путину, по данным ВЦИОМа, вырос почти до 67%

Одобряют деятельность главы государства 65,5%. После его ежегодной пресс-конференции показатели выросли на несколько процентных пунктов. Положительно оценивают деятельность правительства только 32% респондентов. Всероссийские опросы были проведены с 14 по 19 декабря и накануне. В них участвовали по 1600 человек.