Рождественские торжества начались в городе Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса Христа

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла прибыл для участия в рождественской мессе, которая пройдет в ночь на 25 декабря, и поздравил всех с праздником.

«В Рождество мы празднуем рождение Спасителя, рождение радости и любви, поэтому я должен сказать всем, в особенности нашему палестинскому народу, что мы должны смотреть в будущее с надеждой и сохранять единство. Мы можем стать очень сильной и сплоченной страной в мире и солидарности друг с другом. С Рождеством всех вас», — сказал он.

Празднование Рождества проходит в этом году без иностранных туристов из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».