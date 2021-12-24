Z Архив новостей новости
5 0 6 0
19:04, 24 декабря 2021

Крупные перевозчики отменили сотни рейсов из США в Европу и обратно из-за штамма коронавируса омикрон

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, американские компании «Дельта» и «Юнайтед Эйрлайнз», а также немецкая «Люфтганза» столкнулись с нехваткой персонала, поскольку многие пилоты были вынуждены уйти на больничный. Рейсы отменены на фоне повышенного спроса по случаю Рождества, которое западные христиане отмечают завтра.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 124 6 8677 08:40
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 206 6 19074 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 347 6 38293 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украина. С этим бардаком и угрозами надо жёстко завязывать Нас готовят к возможному военному конфликту, который всем нужен, но его не будет…

5 53 6 5856 15:30
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…

5 49 6 5763 23.12
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 261 6 32565 19.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 49 6 7108 21.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 51 6 8100 10:51
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 155 6 25664 18.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 61 6 10499 22.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6888 18.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 139 6 29740 22.12
Блоги

Анатолий Голубовский социолог

Хроники зачистки Короче, конференцию про Александра Невского в обновленной Вышке организует Высшая школа юриспруденции и администрирования, своих историков не зовут, Александр Невский — нравственный ориентир…

5 24 6 5586 20.12
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Брежнев. Из бедности на Олимп. И придуманное прошлое Брежнев. Из бедности на Олимп. И придуманное прошлое Если еще пару десятилетий назад его воспринимали в лучшем случае с насмешкой, то теперь он видится выдающимся государственным деятелем, комфортным руководителем страны…

5 107 6 25239 18.12
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

+ Незваный «гость» из Украины 00:59 Незваный «гость» из Украины Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме…

5 118 6 29597 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

О вакцинации в Германии: письмо советникам российского президента Президент вынужден был сказать, что, несмотря на прекрасную систему здравоохранения в этой стране, народ тамошний не хочет вакцинироваться, да и вообще все просто хаос и темный лес. Поэтому там так мало привитых людей…

5 38 6 10069 16:19

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае…

5 25 6 59635
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 51 6 75555 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 159 6 25760 18.12
Блоги

У арестованного ректора при обыске обнаружили позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха Георгия Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты…

5 96 6 134898 22.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 319 6 106668 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9363563
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5118624

Сегодня в эфире