Крупные перевозчики отменили сотни рейсов из США в Европу и обратно из-за штамма коронавируса омикрон

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, американские компании «Дельта» и «Юнайтед Эйрлайнз», а также немецкая «Люфтганза» столкнулись с нехваткой персонала, поскольку многие пилоты были вынуждены уйти на больничный. Рейсы отменены на фоне повышенного спроса по случаю Рождества, которое западные христиане отмечают завтра.