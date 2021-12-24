Генеральная прокуратура Украины обратится в суд с просьбой арестовать экс-президента страны Петра Порошенко

Ходатайство подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко. Впрочем Порошенко может избежать попадания в СИЗО, поскольку предусмотрена возможность внесения залога в 1 миллиард гривен, что эквивалентно 37 миллионам долларов. Бывшего президента подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. В Службе безопасности Украины утверждают, что он, используя свои должностные полномочия способствовал разрыву контрактов на поставку угля из ЮАР и его приобретении у неподконтрольных Киеву областей на востоке Украины по требованию России. Кроме того, Порошенко подозревают в превышении полномочий при назначении Сергея Семочко заместителем службы внешней разведки Украину. Сам политик ранее заявлял, что против него возбуждено около 130 уголовных дел.

17 декабря Петр Порошенко покинул Украину, однако он его адвокат Илья Новиков сообщал, что он собирается вернуться в январе.