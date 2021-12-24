Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook почти на 2 миллиарда рублей, Google – более чем на 7 миллиардов

Американские корпорации признаны виновными в повторных нарушениях. Речь идет о неудалении информации, которая в России признана запрещенной. Впервые подобные претензии возникли у властей из-за акций в поддержку политика Алексея Навального.

Представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев в интервью телеканалу РБК отметил, что западные технологические гиганты не могут выполнить всех требований российских властей. Мариничев предположил, что стороны будут договариваться и выстроят механизмы взаимодействия.