Генпрокуратура Украины подтвердила, что будет настаивать на аресте бывшего президента Петра Порошенко

Ему дадут возможность внести залог на сумму около 37 миллионов долларов, – передают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Петр Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии в терроризме по делу о поставках угля из Донбасса.