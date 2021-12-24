Уровень коллективного иммунитета от коронавируса вырос в России до 60%, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Накануне на пресс-конференции президент Владимир Путин назвал недостаточным показатель 59% и сказал, что нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. По данным оперативного штаба, близки к этой отметке Петербург и Карелия. В Москве на уровне 72%.