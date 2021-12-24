Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе

По его словам, польская сторона отодвинула «Газпром» от управления газопроводом Ямал – Европа, что могло привести к нынешним кризисным явлениям на европейском рынке и росту цен, – передает Интерфакс. Путин добавил, что Украина бы выиграла от запуска газопровода «Северный поток-2».