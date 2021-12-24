В Европе рождественские празднования проходят в условиях коронавирусных ограничений

Во Франции, по предварительным данным, около 500 тысяч человек будут встречать Рождество в одиночестве в условиях самоизоляции. С середины декабря в стране фиксируется более 50 тысяч случаев заражения ежедневно. Власти Германии рассчитывают на то, что немецкие семьи отнесутся к празднованию Рождества ответственно. Опыт последних лет показал, что Рождество и Пасха не становились причиной роста заболеваемости, – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил подданных, что до Нового года ограничения вводиться не будут. Антикоронавирусные меры могут быть ужесточены в январе. Тем не менее, традиционные гулянья, которые обычно проходят на Трафальгарской площади, отменены.

Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вводить нерабочие дни перед Новым годом в Москве нет необходимости, отметила Ракова.