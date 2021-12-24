Цены на газ в Европе продолжают снижаться и опустили ниже 1200 долларов за 1000 кубометров

Это произошло благодаря сильному ветру, который позволят увеличить выработку электроэнергии в помощью ветрогенераторов.

В условиях нынешнего энергетического кризиса Европа должна отказаться от российского газа как можно скорее, считают некоторые западные эксперты.

Рекордные цены на электроэнергию в Европе в преддверии холодов в условиях тревожной ситуации на Украине требуют последовательного отказа от российских поставок газа и перехода, в перспективе, на более чистые виды энергии, пишет автор публикации на сайте агентства Блумберг (перевод сайта Иносми). — Ускорение процесса внедрения возобновляемых источников энергии и расширение использования ядерной энергетики будет способствовать укреплению безопасности континента и улучшению климата. Страны Европы могут создать более устойчивый энергетический сектор и помешать президенту Путину использовать энергетику в качестве оружия для разделения Запада. Газпром, на чью долю в первой половине текущего года пришлась почти половина всего импорта Евросоюзом природного газа, осуществляя значительный контроль над европейскими, в частности, германскими газохранилищами, и имеет достаточно рычагов влияния на способность континента справляться с нестабильностью и сбоями рынков. Это влияние возрастет с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2», который повысит контроль Россией над европейскими поставками и сделает ЕС уязвимее. Как минимум, новое правительство Германии должно обеспечить приостановку процесса его сертификации до тех пор, пока не исчезнет существующая угроза Украине, пишет Блумберг.

Повышение энергетической независимости Европы, считает автор публикации, невозможно без значительных инвестиций в ядерную энергетику. Эти планы сегодня осуществляет Польша; им давно следуют Франция, Нидерланды и Великобритания, что может подтолкнуть на этот путь и другие европейские государства. Странам, где преобладает скептицизм относительно перспектив атомной энергетики, стоит больше работать над тем, чтобы развеять заблуждения относительно связанных с нею рисков и затрат, особенно по мере введения в эксплуатацию более безопасных реакторов меньшего размера, говорится в публикации.

Блумберг отмечает, что приняв скоординированную стратегию диверсификации энергоресурсов, Европа сможет постепенно побороть зависимость от российского газа и избежать нынешнего статуса заложницы энергетической политики Москвы.

Дополнительные поставки газа в Европу по «Северному потоку-2» снизили бы цены, – считает президент Владимир Путин. По его словам, те, кто не дает работать газопроводу, поступает глупо. Путин уверен, что от запуска «Северного потока-2» выиграет и Украина за счет снижения цен на европейском рынке, где страна закупает для себя газ.