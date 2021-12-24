Прокуратура решила обжаловать решение суда об условном сроке для Юрия Жданова

Его сын Иван является соратником Алексея Навального.

Апелляционное представление рассмотрит суд Ненецкого автономного округа, сообщил адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин. На минувшей неделе 66-летний пенсионер был приговорён к трём годам условно, в то время как гособвинение просило назначить наказание в виде реального лишения свободы. Жданова — старшего признали виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия он, будучи работником администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить местной жительнице квартиру по договору соцнайма. Вскоре выяснилось, что семья ранее жилищную субсидию уже получала. В итоге договор был расторгнут, а квартиру администрация вернула по решению суда. Но действиями отца соратника Навального заинтересовались в правоохранительных органах. Пенсионера задержали в марте. 9 месяцев он провёл за решёткой. Сам Юрий Жданов своей вины не признаёт и считает, что уголовное дело связано с деятельностью его сына.

На время апелляционного периода Юрий Жданов будет находиться под подпиской о невыезде. В том случае, если решение суда не изменится, то пенсионеру в течение ближайших трёх лет будет запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления госорганов. Помимо этого, он должен периодически являться на регистрацию.

Иван Жданов связывает дело против отца методом политического давления на него самого.