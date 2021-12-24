Совет Федерации одобрил закон об электронных паспортах болельщиков, который вызвал множество споров в фанатской среде

Фактически закон привязывает болельщика к истории его посещений стадионов и участия в околоспортивных событиях. Каждый фанат получит идентификационный номер или как его еще называют Фан ID, где эта история будет отражена. Если она изобилует эпизодами правонарушений любителя спорта могут ограничить в посещении соревнований. Оформить индивидуальную карту можно будет через портал Госуслуг, но в выдаче могут и отказать, если фамилия появлялась в полицейских протоколах. Фанаты утверждают, что в ряде случаев отказы были немотивированными. Впервые Фан ID опробовали на Кубке Конфедераций и Чемпионате мира по футболу в России, где нововведение себя прекрасно показало. Турнир прошел более чем спокойно, многие гости отмечали дружелюбную атмосферу. Далеко не каждый турнир требует введения столь сложной системы, кроме того, не все стадионы смогут поддерживать ее функционирование, на которое в год выделят более 300 миллионов рублей. Перечень предстоит утверждать правительству и возможно это будут только международные старты. Болельщиков в больше степени волнует Российская футбольная премьер-лиге, на матчах которой чаще всего и случаются беспорядки. После каждого тура Контрольно-дисциплинарный комитет выписывает штрафы большинству клубов, однако никакого результата эти меры не приносят.

Закон об электронных паспортах болельщиков вступит в силу в июне 2022 года.

Фанат «Зенита» Михаил Гаранин сказал «Эху Москвы», что не видит необходимости в дополнительный идентификации футбольных болельщиков, которые и так имеют клубные карты. Он выразил опасения, что Fan ID будет использоваться для давления на фанатов. По мнению Михаила Гаранина, этот законопроект также повредит клубам, которые будут нести убытки из-за новых ограничений.

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк считает, что закон о Fan ID неправомерен и ограничивает права граждан. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По мнению Артема Козлюка, активный сбор и использование персональных данных граждан повышает риск утечки этой информации и использования ее в противозаконных целях.