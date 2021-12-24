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18:07, 24 декабря 2021

Мировой суд в Москве назначил второй в российской истории оборотный штраф — компании Meta (бывший Facebook)

Мировой суд в Москве назначил второй в российской истории оборотный штраф. Суд оштрафовал компанию Meta (бывший Facebook) почти на 2 миллиарда рублей. Американская корпорация признана виновной в повторном нарушении российского законодательства. Речь идет о неудалении запрещенного в стране контента.

«Постановлением мирового судьи судебного участка No422 Таганского района ... Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сегодня мировой суд в Москве штрафовал американскую корпорацию Google на 7 миллиардов рублей за неудаление информации, которая в России считается запрещенной. На компанию был наложен оборотный штраф впервые в истории российского судопроизводства.

Сенатор Андрей Климов сказал в эфире «Эха Москвы», что Google неоднократно предупреждали. На территории России нужно соблюдать российские законы.

Роскомнадзор сообщает, что с начала года на Google составлено 16 протоколов.

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, «единоросс» Александр Хинштейн считает, что суд мог назначить штраф, исходя из общего оборота IT-гиганта в мире, но решил ограничиться только выручкой в России. Хинштейн уверен, что решение суда будет иметь профилактический эффект для других западных компаний.

Бывший советник президента Герман Клименко назвал оборотный штраф для Google точкой невозврата. Если Google примет решение уйти, он это сделает сам. Шансы на это сейчас существенно выросли, – считает Клименко.

Активный пользователь сервисов Google, муниципальный депутат Илья Яшин считает политическим решение суда. При этом Яшин сомневается, что российские власти пойдут на блокировку YouTube.


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