Московский городской суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 19-летнего студента РГГУ Матвея Юферова

Он признан виновным в реабилитации нацизма в связи с тем, что помочился на стенд с биографией ветерана.

Согласно приговору, на протяжении пяти лет Юферову запрещено публиковать любые записи в интернете. Расследование заняло всего 5 дней, при этом показания против студента дал его друг, который снимал все произошедшее на телефон и выложил в интернет. Позднее эти кадры появились и в Телеграм-канале основателя признанного экстремистским сообщества «Мужское государство*».

Сам инцидент произошел в конце ноября. Защита Матвея Юферова утверждает, что студент собирался поехать на поезде в Санкт-Петербург к своей девушке, однако незадолго до этого встретился с друзьями и выпил. Будучи пьяными, они с другом пошли к Восточному вокзалу, дорога к которому проходила через Измайловский бульвар. Именно в этот момент студент и решил справить нужду на стенд с изображением ветерана Анатолия Фролова. В суд же обратился сын фронтовика.

Сам Юферов позднее сказал, что не понимает, зачем это сделал и раскаивается

Сразу же после отъезда Юферова в Санкт-Петербург, в СМИ появились сообщения о том, что студент решил сбежать, однако, по словам защиты, это не так. Кроме того, он добровольно вернулся в столицу, чтобы пойти в полицию. Однако в аэропорту «Домодедово» его задержали оперативники центра «Э». Юферов почти сразу же признал свою вину и отметил, что никаких нацистских или экстремистских помыслов у него не было, но именно по этой статье его и признали виновным.

Будет ли защита оспаривать приговор, пока неизвестно.

Адвокат Татьяна Соломина сказала в эфире «Эха Москвы», что категорически не согласна с тем, что действия ее подзащитного квалифицированы как реабилизация нацизма. По словам Татьяны Соломиной, при обыске у Матвея Юферова не нашли никаких подтверждений того, что он придерживается нацистской идеологии.

Потерпевшая сторона, сын ветерана Сергей Фролов просил для студента наказания в виде исправительных работ. Об этом он говорил в эфире телеканала «360». При этом Фролов не стал требовать компенсации морального вреда.

Депутат муниципального округа Измайлово Антон Медведев считает приговор Матвею Юферову излишне суровым. При этом он подчеркнул в интервью «Эху Москвы», что только жесткое наказание может удержать молодых людей от подобного оскорбительного поведения. Ранее депутат рассказал, что изначально стенды с ветеранами на аллее в Измайлово были крайне низкого качества, несмотря на выделенный огромный бюджет. Сейчас их обновили в соответствии с заявленным проектом, – добавил Медведев.

Правозащитник Сергей Давидис считает Матвея Юферова случайной жертвой культа войны, который создает Кремль. Давидис назвал поступок Юферова совершенно неуместным, но не криминальным.

* "Мужское государство" - экстремистская организация, запрещённая в России.