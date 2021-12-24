Депутат муниципального округа Измайлово Медведев считает приговор 19-летнему Матвею Юферову излишне суровым

Мосгорсуд приговорил к 4 годам лишения свободы студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвея Юферова, за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Депутат муниципального округа Измайлово Антон Медведев считает этот приговор излишне суровым. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Приговор слишком суровый для молодого человека, и не факт, что он пойдет ему на пользу, потому что у нас тюрьмы — не самое лучшее место для перевоспитания. Поэтому у нас другие блогеры сидят по незначительным нарушениям в тюрьмах. Решение суда достаточно жесткое, можно было дать гораздо меньше ему срок, все-таки 4 года — это большая жизнь, целый олимпийский цикл», — сказал депутат.

При этом А.Медведев подчеркнул, что только жесткие наказания могут удержать молодых людей от подобного оскорбительного поведения.

«Решение суда сделано показательно, чтобы другим людям неповадно было заниматься такими вещами. Решение очень жесткое, очень суровое, ну, наверное, если не будет таких приговоров, то и этот беспредел, который происходит со стороны молодых людей для простого хайпа, он не остановится», — отметил он.

А.Медведев также добавил, что стенды на Алее Ветеранов изначально были крайне низкого качества, несмотря на выделенный на них огромный бюджет. Позже под давлением общественности их переделали в соответствие с заявленным проектом, рассказал депутат.

По мнению депутат, статьи (ст. 354.1 «Реабилитация нацизма с использованием интернета»), по которой осудили 19-летнего М.Юферова, суды стали применять «выборочно».

«Те же стенды, которые хотели установить и общественность взбунтовалась. Вот если бы эти стенды установили, могло бы быть это оскорбление ветеранов, поскольку выделены государственные деньги, хороший бюджет, а мы ставим такие ужасные стенды с бумажными плакатами, которые от воды приходят в негодность? Как юристы на это смотрят? И таких вещей и высказываний довольно много. Но, к сожалению, чиновники за свои поступки такие последствия не имеют. У нас много разных резонансных дел, когда чиновники переступают разумную грань, но получают за все свои дела только административное наказание. Эта неравноценность наказания она у нас, к сожалению, существует в кодексе», — отметил депутат.