Сенатор Климов о штрафе Google: Компанию неоднократно предупреждали о соблюдении законов при работе в России

Google стал первой IT-компанией, получившей в России оборотный штраф за неудаление контента в размере 7,2 миллиарда рублей. Зампред Комитета Совета федерации по международным делам, глава временной комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что Google неоднократно предупреждали, что при работе на территории России компания должна соблюдать законы страны.

«Google неоднократно предупреждался, что, работая на территории Российской Федерации, они должны соблюдать наши законы, и если им предписано что-то делать, то лучше относится к этому серьезно», — сказал сенатор.

Первоначально штрафы были небольшими, отметил А.Климов, но постепенно были включены те механизмы, которые предусмотрены российским законодательством.

«Для сравнения могу сказать, что объем штрафов в ЕС уже доходит до 10 млрд долларов, а с 2022 года за не содействие работе органами государственной власти Евросоюза, ..., будет предусматриваться 1% оборотного штрафа, при рецидивах это будет значительно повышаться, и может доходить до 6% от дохода либо от оборота», — отметил он.

А.Климов напомнил, что в России с 1 января 2022 года вступит в силу закон о «приземлении» IT-компаний, предписывающий открывать в стране филиал или представительство, если суточная аудитория составляет более 500 тысяч пользователей.

«В этом отношении этим компаниям все-таки придется посерьезнее относится к соблюдению норм и правил государств, где они работают, и более тесно взаимодействовать с органами госвласти. Google это тоже касается, и я им говорил, кстати, не раз», — отметил он.