Приговор 19-летнему блогеру в размере 4-х лет избыточен – правозащитник Давидис

Мосгорсуд назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны. Руководитель программы поддержки политзаключенный правозащитного центра «Мемориал*» Сергей Давидис считает подобный приговор избыточным, а Юферова случайной жертвой культа войны, который создается Кремлем. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Совершенно несообразно 4 года, которые назначены за мелкое правонарушение, которое в отсутствие этой статьи даже не было бы административным правонарушением. 4 года никаким образом не соответствует той ничтожной общественной опасности. Здесь уместная реакция — это некое общественное порицание, и в худшем случае, если бы такая административная статья — административное наказание. А 4 года за просто необдуманный пьяный поступок, который, конечно, никакой реабилитации нацизма не имел в виду, не имел такой цели, при этом никто не пострадал от этого, никто этого не видел», — сказал он.

Сама по себе статья — ч. 4 ст. 354.1 («Реабилитация нацизма с использованием интернета»), по мнению С.Давидиса, избыточна.

«Статья, которая возникла в 2014 году, и тем более усиление ответственности по ней и включение в ее состав разного рода оскорбления памяти ветеранов в этом году, они совершенно избыточны с точки зрения уголовного законодательства. Нет никакой необходимости в уголовном преследовании вообще по этим основаниям. До 2014 года такой ответственности не было и никаких проблем — массовой реабилитации нацизма, представляющей общественную опасность — не было. Есть гражданско-правовые инструменты для этого, и применение этой статьи просто абсурдно, также, как применение статьи об оскорблении чувств верующих», — отметил правозащитник.

По словам С.Давидиса, здесь идет речь «о нелепой борьбе в защиту символов, которым таким образом ущерба никакого нет». «Такого рода уголовное преследование за якобы посягательства на ветеранов, на великую победу — они оскорбляют и Победу, и ветеранов, они не нуждаются в такой защите», — отметил он.

С.Давидис полагает, что данная статья «призвана насадить государственную идеологию — культ победы, культ ветеранов», при том, что сами ветераны живут в нищете и не получают должной поддержки от государства.

«За неимением собственных достижений, люди от государства пытаются примазаться к достижениям далеких предков, к которым не имеют никакого отношения. И этими нелепыми усилиями по уголовному преследованию тех, кто якобы посягает на эти священные символы, они фактически вводят новую религию поклонения ветеранам, религию поклонения победе. Тогда, как это все происходит естественно, а искусственными средствами можно только опорочить эти символы. Но тем не менее это идеологические подпорки режима, это попытка запретить общественную дискуссию по некоторым вопросам», — подчеркнул он.

С.Давидис считает поступок Юферова совершенно неуместным, но не криминальным.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.