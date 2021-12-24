Суд в Смоленской области назначил домашний арест подозреваемому в оскорблении памяти ветерана войны

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили из-за комментария в одной из соцсетей под публикацией с портретом ветерана на фасаде школы в Смоленске, передает ТАСС со ссылкой на СК. Сегодня по той же статье Мосгорсуд приговорил 19-летнего Матвея Юферова к 4 годам колонии. По данным следствия, студент помочился в парке на стенд с фотографией ветерана войны.