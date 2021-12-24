Юрист из Санкт-Петербурга подал иск к Деду Морозу

Игорь Мирзоев просит обязать главного волшебника страны вручить ему 23 подарка, а также исполнить самые заветные мечты, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области. Там отметили, что истец хочет взыскать с обидчика 10 миллионов рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда. При этом списка желаний в присланном конверте не оказалось, как и квитанции об оплате госпошлины, в связи с чем, суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов.

Об обвинениях в адрес Деда Мороза, накануне, сообщил вологодский журналист. Он это сделал во время большой пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Глава государства выразил готовность выступить адвокатом волшебника. При этом он отметил, что истцу следует проанализировать своё поведение, потому что Дед Мороз, цитата «дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».

В пресс-службе Деда Мороза сообщили, что писем от Игоря Мирзоева в резиденцию не поступало.