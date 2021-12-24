Власти Кузбасса после трагедии на шахте «Листвяжная» потребовали от горняков дать клятву

Как сообщил зам.губернатора Андрей Панов на своей странице в Фейсбуке, это одна из мер, которые способны сохранить жизни. Чиновник назвал процедуру обязательной. В тексте опубликованной клятвы говорится о том, что шахтер обязан не допускать сокрытия аварий и несчастных случаев. В результате недавнего взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и 5 спасателей.