Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь пригрозил отомстить тем, кто его критикует

Соответствующее видео опубликовал у себя в Инстаграме спикер республиканского парламента Магомед Даудов. В коротком ролике глава региона клянется, что у тех, кто «выражается неприемлемо», остается совсем немного времени. Сразу после совещания, на котором было сделано это заявление, несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников, проживающих в Чечне, – отмечает «Радио Свобода*». Российские власти считают это СМИ иностранным агентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.