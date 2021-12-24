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17:05, 24 декабря 2021

Таганский суд Москвы назначил американской компании Google штраф на сумму более 7 миллиардов рублей

Корпорацию признали виновной в повторном неудалении запрещенного в России контента. Сегодня же должен быть рассмотрен аналогичный иск Роскомнадзора в отношении компании Facebook.

Корпорацию Google неоднократно предупреждали, что она должна соблюдать российские законы, – сказал в интервью «Эху Москвы» глава комиссии по защите госсуверенитета сенатор Андрей Климов. Андрей Климов напомнил, что с 1 января в России введут закон, который обязывает крупные западные технологические компании открывать в России свои представительства.  


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