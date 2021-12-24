Власти Петербурга решили отказаться от новогоднего салюта

Вице-губернатор Борис Пиотровский сказал, что из-за коронавируса акцент будет сделан вместо массовых мероприятий на украшении города и создании многочисленных катков, – передает ТАСС. Ранее из-за штамма омикрон от новогодних массовых мероприятий отказались многие европейские столицы.