Президент на заседании с правительством потребовал защитить россиян от резких колебаний цен

Владимир Путин подчеркнул, что ключевым здесь является вопрос повышения доходов граждан. По словам главы государства, инфляция подросла, но увеличились и реальные располагаемые доходы населения, – передает ТАСС. По данным Центробанка, официальная инфляция сейчас составляет 8,4%, но наблюдаемый рост цен на ряд товаров и услуг заметно выше.