Суд в Киеве разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко, – сообщает агентство «Украинские новости». По словам источников, решение было принято сегодня утром. Порошенко обвиняется по двум статьям в госизмене и в содействии террористической деятельности. Дело связано с закупками угля в Донбассе.