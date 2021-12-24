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16:08, 24 декабря 2021

Христианский мир готовится к празднованию Рождества Христова

Власти ряда стран решили не ужесточать коронавирусные меры в преддверии Рождества. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что все новые требования если и будут вводиться, то уже с наступлением 2022 года. Однако традиционные для праздника гуляния на Трафальгарской площади в Лондоне все же отменены. Не ограничивать граждан решили и в Германии.

В России в честь праздника в ряде городов состоятся рождественские службы, которые начнутся поздним вечером. Так, например, в Южно-Сахалинске в храме святого Иакова месса будет идти сразу на двух языках, а уже завтра все снова соберутся в соборе за праздничным столом. Богослужения состоятся в Калининграде, Знаменске, Балтийске и Москве. В столице верующих христиан будут ждать в кафедральном католическом соборе Непорочного Зачатия.

По традиции Сочельник является самым строгим днем Рождественского поста. До первой звезды запрещено принимать любую пищу, однако потом все собираются за семейным ужином, который возглавляет отец семейства. На западе принято оставлять за столом одно свободное место, чтобы любой пришедший в дом гость мог быть принят как родной.

В московском кафедральном католическом соборе Непорочного Зачатия Месса Рождества Христова начнется в 23 часа.


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