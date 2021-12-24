Московская полиция разыскивает участников драки в вагоне метро

Инцидент произошел вчера поздно вечером. Поезд ехал от станции «Охотный ряд» до «Кропоткинской». Избит один из пассажиров. Потерпевший рассказал, что у него произошел конфликт с компанией молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье «побои», – сообщает телеканал РЕН.