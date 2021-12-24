Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже военнослужащего, которого подозревают в государственной измене

На кадрах, опубликованных Федеральной службой безопасности, видно, как силовики вытаскивают человека, который сидел за рулем подержанной девятки и укладывают лицом на асфальт. Позже его доставили на допрос, а потом в Воронежский гарнизонный военный суд, который арестовал подозреваемого. Его имя не сообщается. Известно лишь, что он служил в одном из подразделений Западного военного округа. Согласно официальному сообщению ФСБ, военнослужащий был завербован украинской военной разведкой и собирал сведения, передача которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособность России. Его подозревают в преступлении, предусмотренном 275 статьей УК РФ – Государственная измена.

Наказание по данной статье предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.