Прокуратура обжаловала решение суда об условном сроке для Юрия Жданова

Это отец соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Жалобу прокуратуры рассмотрит суд Ненецкого автономного округа, – сообщил ТАСС адвокат Владимир Воронин. 68-летний Юрий Жданов провел за решеткой 9 месяцев. Он считает, что его судили за убеждения и взгляды сына.