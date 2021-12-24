Американская компания Google намерена изучить решение российского суда о штрафе и затем определит дальнейшие шаги, – сообщили в пресс-службе компании. На Google впервые наложен оборотный штраф – более 7 миллиардов рублей за неудаление запрещенной информации.

Активный пользователь сервисов Google, политик Илья Яшин считает политически мотивированным решение суда. Яшин сомневается, что российские власти пойдут на блокировку YouTube, который принадлежит Google.

В свою очередь, депутат-"единоросс" Александр Хинштейн не исключает мер принуждения в отношении Google в случае невыплаты штрафа. Депутат уверен, что решение суда будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов.