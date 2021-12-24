Штраф на 7 миллиардов рублей призван заставить Google цензурировать неугодный российским властям контент – политик

Штраф на 7 миллиардов рублей призван заставить Google цензурировать неугодный российским властям контент. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Илья Яшин.

«Это продолжение противостояния с Google, который остается по сути в пространстве интернета последней крупной независимой площадкой, которая предоставляет трибуну оппонентам Кремля. Google принадлежит компания YouTube, которая активно используется российской оппозицией для выступления, для критики властей и ролики, расследования оппозиции в YouTube десятки миллионов просмотров, способных конкурировать с телевидением. Это и вызывает беспокойство и раздражение Кремля. Администрация президента и спецслужбы давно уже ищут способ, как решить эту проблему. Сегодняшнее решение суда, очевидно, шаг в решении этой проблемы», — сказал он.

Политик выразил надежду, что Google не поддастся на подобное давление.

«Дальше либо компания Google начнет выполнять незаконные, антиконституционные требования российских властей, связанных с цензурой, удалением неугодного власти контента. Либо проявит твердость и тогда, конечно, встанет вопрос о блокировке YouTube в России, но, честно говоря, я не очень верю в такой сценарий. Потому что блокировка YouTube ударит не только по оппозиции, но и по огромному количеству людей, которые лояльны власти и зарабатывают с помощью этого сервиса деньги. В реальности такого риска на данный момент не существует. Я надеюсь, что Google проявит твердость, сохранит свою независимость и не станет поддаваться на давление», — отметил он.

По мнению И.Яшина, российский суд принял политическое решение.

«Это очевидно политическое решение, которое в очередной раз показывает, что суды просто исполняют политическую волю администрации президента», — заключил он.

Компании Google присужден первый в России оборотный штраф. Google обязали заплатить 7 миллиардов 222 миллиона рублей за повторное нарушение российского законодательства. Сумму штрафа составляет 1⁄10 выручки Google в России за 2020 год. Суд согласился с доводами о том, что площадки корпорации – социальные сети Facebook и Instagram, а также видеохостинг YouTube систематически не удаляют материалы запрещенного характера по требованию Роскомнадзора. К ним относятся пропаганда наркотиков, опасных развлечений, суицидальная тематика, призывы к расколу государства, оскорбление чувств верующих и ряд других нарушений.

За текущий год было рассмотрено 19 административных протоколов, касающихся двух с половиной тысяч материалов. Google выписали штрафов на 70 миллионов рублей. В компании уверяют, что погасили те, решения по которым вступили в силу.