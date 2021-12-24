Z Архив новостей новости
5 4 6 381
Эксклюзив Эха 15:56, 24 декабря 2021

Штраф на 7 миллиардов рублей призван заставить Google цензурировать неугодный российским властям контент – политик

Штраф на 7 миллиардов рублей призван заставить Google цензурировать неугодный российским властям контент. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Илья Яшин.

«Это продолжение противостояния с Google, который остается по сути в пространстве интернета последней крупной независимой площадкой, которая предоставляет трибуну оппонентам Кремля. Google принадлежит компания YouTube, которая активно используется российской оппозицией для выступления, для критики властей и ролики, расследования оппозиции в YouTube десятки миллионов просмотров, способных конкурировать с телевидением. Это и вызывает беспокойство и раздражение Кремля. Администрация президента и спецслужбы давно уже ищут способ, как решить эту проблему. Сегодняшнее решение суда, очевидно, шаг в решении этой проблемы», — сказал он.

Политик выразил надежду, что Google не поддастся на подобное давление.

«Дальше либо компания Google начнет выполнять незаконные, антиконституционные требования российских властей, связанных с цензурой, удалением неугодного власти контента. Либо проявит твердость и тогда, конечно, встанет вопрос о блокировке YouTube в России, но, честно говоря, я не очень верю в такой сценарий. Потому что блокировка YouTube ударит не только по оппозиции, но и по огромному количеству людей, которые лояльны власти и зарабатывают с помощью этого сервиса деньги. В реальности такого риска на данный момент не существует. Я надеюсь, что Google проявит твердость, сохранит свою независимость и не станет поддаваться на давление», — отметил он.

По мнению И.Яшина, российский суд принял политическое решение.

«Это очевидно политическое решение, которое в очередной раз показывает, что суды просто исполняют политическую волю администрации президента», — заключил он.

Компании Google присужден первый в России оборотный штраф. Google обязали заплатить 7 миллиардов 222 миллиона рублей за повторное нарушение российского законодательства. Сумму штрафа составляет 1⁄10 выручки Google в России за 2020 год. Суд согласился с доводами о том, что площадки корпорации – социальные сети Facebook и Instagram, а также видеохостинг YouTube систематически не удаляют материалы запрещенного характера по требованию Роскомнадзора. К ним относятся пропаганда наркотиков, опасных развлечений, суицидальная тематика, призывы к расколу государства, оскорбление чувств верующих и ряд других нарушений.

За текущий год было рассмотрено 19 административных протоколов, касающихся двух с половиной тысяч материалов. Google выписали штрафов на 70 миллионов рублей. В компании уверяют, что погасили те, решения по которым вступили в силу.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 118 6 7619 08:40
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 206 6 19020 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 341 6 38019 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…

5 49 6 5672 23.12
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 261 6 32452 19.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 49 6 6675 10:51
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 48 6 7049 21.12
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 149 6 25497 18.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 61 6 10477 22.12
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: А место ли нравственным людям в политике? В современном есть категория делателей и категория думателей, и смешивать два этих ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Действительно, политика – это искусство возможного, искусство насилия; политика – это искусство манипуляции…

5 54 6 18928 17.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6874 18.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 137 6 29725 22.12
Блоги

Анатолий Голубовский социолог

Хроники зачистки Короче, конференцию про Александра Невского в обновленной Вышке организует Высшая школа юриспруденции и администрирования, своих историков не зовут, Александр Невский — нравственный ориентир…

5 24 6 5580 20.12
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Брежнев. Из бедности на Олимп. И придуманное прошлое Брежнев. Из бедности на Олимп. И придуманное прошлое Если еще пару десятилетий назад его воспринимали в лучшем случае с насмешкой, то теперь он видится выдающимся государственным деятелем, комфортным руководителем страны…

5 107 6 25229 18.12
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

+ Незваный «гость» из Украины 00:59 Незваный «гость» из Украины Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме…

5 118 6 29092 23.12
8читать ;смотреть
Новости

Пара из России, давшая показания по делу о сбитом малайзийском «Боинге», получила статус беженцев в Нидерландах Как пишет местная газета «Волькскрант», их судьба решалась в парламенте, так как ранее миграционная служба отклонила все три прошения россиян и больше обращаться к властям они не имели права…

5 50 6 12587

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае…

5 25 6 55519
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 50 6 75217 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 147 6 25408 18.12
Блоги

У арестованного ректора при обыске обнаружили позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха Георгия Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты…

5 96 6 132584 22.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 303 6 99809 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9363494
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5118348

Сегодня в эфире