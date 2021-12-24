Актер театра и кино, народный артист Владимир Татосов скончался в возрасте 95 лет

Актер театра и кино, народный артист Владимир Татосов скончался в возрасте 95-ти лет, – сообщает Союз кинематографистов. Татосов снялся в более чем 100 фильмах, в том числе «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. ХХ век начинается». Кроме того, Татосов участвовал в озвучивании многих зарубежных фильмов.