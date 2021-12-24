«Национальные приоритеты»: Вакцинировать детей от коронавируса с согласия родителей согласны 56% россиян

Вакцинировать детей от коронавируса с согласия родителей согласны 56% россиян, опрошенных некоммерческой организацией «Национальные приоритеты». Эта структура управляет порталом «Стопкоронавирус.рф». Он предоставляет официальную информацию о коронавирусе в России. Согласно результатам опроса, 54% респондентов сделали прививку. Участники опроса также считают, что Россия вместе с Китаем и Израилем входят в тройку государств, которые лучше других справляются с эпидемией.