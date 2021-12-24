Подавший сигнал тревоги самолет из Саратова благополучно сел в Домодедово

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Саратов — Москва и подавший в полете сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.



«Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется», — сказал собеседник агентства



Ранее сообщалось, что самолет спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился до высоты 3 тыс. метров.