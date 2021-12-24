Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
«Пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской область», — сказал собеседник агентства.
Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса.
ТАСС: Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете
Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.