ТАСС: Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете

Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.



«Пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской область», — сказал собеседник агентства.



Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса.