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Эксклюзив Эха 15:07, 24 декабря 2021

Снятие с себя полномочий президента СССР 25 декабря 1991 года было неизбежным для Горбачева – политик

Снятие с себя полномочий президента СССР 25 декабря 1991 года было неизбежным для Михаила Горбачева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков.

«То, что Михаил Сергеевич Горбачев в конце декабря 1991 года принял решение сложить с себя полномочия президента СССР на тот момент это было уже неизбежно, другого выходы уже тогда не было. Советский союз фактически перестал существовать после Беловежских соглашений, после того как большинство советских республик провозгласили свою независимость и суверенитет. Если бы 2-4 годами ранее <...> он захотел, как его предшественники Брежнев, Черненко, Андропов, сохранять власть, он бы мог это сделать, но для этого нужно было принимать решение о применении силы, применении войск, армии, спецслужб против населения. У Горбачева была принципиально другая философия, он хотел сохранить Советский союз на путях компромисса, диалога, демократических процедур. Как выяснилось, никакой возможности удержать Советский союз мирным демократическим путем не было», — сказал он.

В.Рыжков отметил, что отставка стала логическим завершением истории существования СССР.

«То, что произошло 30 лет назад, была логическая точка в истории советской империи и судьбе самого Михаила Горбачева. Этот шаг был уже формальным, вынужденным, никаких других вариантов в конце 1991 году уже не оставалось», — сказал он.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о своей отставке с поста президента СССР.


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