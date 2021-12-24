Совет Федерации одобрил закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков

Он будет содержать сведения обо всех правонарушениях. Без этого документа попасть на стадион будет невозможно. Как ожидается, закон вступит в силу с июня будущего года. Футбольные болельщики против ведения Fan ID.

Фанат «Зенита» Михаил Гаранин сказал «Эху Москвы», что не видит необходимости в дополнительный идентификации футбольных болельщиков, которые и так имеют клубные карты. Он выразил опасения, что Fan ID будет использоваться для давления на фанатов. По мнению Михаила Гаранина, этот законопроект также повредит клубам, которые будут нести убытки из-за новых ограничений.

Фанаты питерского клуба «Зенит» отказались оформлять паспорта болельщиков.