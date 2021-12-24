Компании Google присужден первый в России оборотный штраф

Она заплатит более 7 миллиардов рублей за повторное нарушение российского законодательства.

Общая сумма составит 7 миллиардов и 222 миллиона рублей. Ее размер – это 1⁄ 10 выручки компании в России за 2020 год, а заработал IT-гигант 85 миллиардов. Суд согласился с доводами о том, что площадки корпорации – социальные сети Фейсбук и Инстаграм, а также видеохостинг YouTube систематически не удаляют материалы запрещенного характера по требованию Роскомнадзора. К ним относятся пропаганда наркотиков, опасных развлечений, суицидальная тематика, призывы к расколу государства, оскорбление чувств верующих и ряд других нарушений. За этот год было рассмотрено 19 административных протоколов, касающихся двух с половиной тысяч материалов. Google выписали штрафов на 70 миллионов рублей. В компании уверяют, что погасили те, решения по которым вступили в силу.

Первый крупный штраф в 450 миллионов рублей Google заплатил в 2015 году за нарушение антимонопольного законодательства.