Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии 19-летнего студента, который помочился на стенд с портретом ветерана

Московский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего студента РГГУ Матвея Юферова, который помочился на стенд с портретом ветерана Анатолия Фролова, — сообщает городская прокуратура. Юферов признан виновным в реабилитации нацизма. Показания на молодого человека дал его друг, который и сфотографировал Юферова рядом со стендом. Потерпевший – сын ветерана. Он не стал требовать компенсации. Юферов вину признал, он заявил, что раскаивается и не разделяет нацистских убеждений, — сообщает издание «Медиазона*». Адвокат Татьяна Соломина заявила, что Юферов не может объяснить мотив своего поступка. Он говорит, что был пьян.

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